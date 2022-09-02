40-летний житель Кузбасса за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД приговорён к штрафу в размере 50 тысяч рублей

Как рассказали корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, житель Мариинского муниципального округа, не имеющий водительского удостоверения и нарушивший ещё несколько пунктов Правил дорожного движения, пытался вручить сотруднику ГИБДД взятку в размере 15 тысяч рублей для того, чтобы на него не составляли протоколы и не отстраняли от управления автомобилем.

В конце апреля 2022 года 40-летний житель одного из сёл Мариинского округа, не имеющий водительского удостоверения, в вечернее время поехал на автозаправочную станцию. По пути следования он был остановлен сотрудниками ГИБДД в связи с тем, что при повороте направо не включил указатель поворота. При проверке документов также выяснилось, что помимо отсутствия водительского удостоверения, он к тому же управлял транспортным средством, будучи не вписанным в полис ОСАГО.

Обвиняемый сразу предложил деньги сотруднику ДПС для «решения вопроса без составления протоколов». Но сотрудник полиции отказался принимать деньги, предупредив при этом водителя автомобиля об уголовной ответственности за дачу взятки, и потребовал пройти в служебный автомобиль для оформления выявленных правонарушений.

Однако перед тем как сесть в служебный автомобиль, обвиняемый поместил между страховым полисом и квитанцией об его оплате 15 тысяч рублей, положив документы с деньгами на переднее пассажирское сиденье автомобиля. Когда сотрудник полиции увидел деньги, то спросил, для чего они. На что обвиняемый ответил, что деньги предназначены для того, чтобы не составлять протокол. После этого сотрудник запер двери служебного автомобиля на центральный замок и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением в полном объёме и сообщил, что вину свою осознал, раскаявшись в содеянном.

Наряду с признанием вины подсудимым, его вина в покушении на дачу взятки за совершение заведомо незаконных действий (бездействия) была доказана также показаниями свидетелей и письменными материалами дела.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимого, а также отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, Мариинский городской суд Кемеровской области назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Вещественные доказательства в виде двух банкнот по 5 тысяч рублей и десяти банкнот по 500 рублей, обнаруженные и изъятые в салоне служебного автомобиля, постановлено конфисковать в доход государства, поскольку данные денежные средства являются предметом взятки.

Приговор вступает в законную силу сегодня, 2 сентября 2022 года. До настоящего момента жалоба стороны защиты или протест стороны обвинения на приговор в суд не поступали.