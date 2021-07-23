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482 студента-медика вышли на работу для помощи врачам и медсестрам

Студенты Кемеровского государственного медицинского университета вышли на работу в учреждения здравоохранения Кузбасса. На данный момент трудоустроено 482 человека. Из них 422 работают в лечебно-профилактических учреждениях, 38 — на станции скорой медицинской помощи, 22 — в пунктах вакцинации.

Ребята получают практические навыки и учатся взаимодействию с пациентами. Студенты 1-3 курсов подменяют санитаров, 4-6 курсов — выполняют обязанности медицинских сестер, а ординаторы работают врачами-стажерами. Ребята, которые устроены в пункты вакцинации в Осинниках, Междуреченске, Новокузнецке, Мысках, Юрге, Мариинске, Топках занимаются анкетированием, общим осмотром пациентов, делают инъекции.  

Кроме того, для работы в ковидариях сейчас набирают резерв, который составит 50 человек. Если появится необходимость, то студентов медицинского университета трудоустроят в «красную зону».

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kuzbassnews.ru
23/07/2021
Здоровье
Общество
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