482 студента-медика вышли на работу для помощи врачам и медсестрам

Студенты Кемеровского государственного медицинского университета вышли на работу в учреждения здравоохранения Кузбасса. На данный момент трудоустроено 482 человека. Из них 422 работают в лечебно-профилактических учреждениях, 38 — на станции скорой медицинской помощи, 22 — в пунктах вакцинации.
Ребята получают практические навыки и учатся взаимодействию с пациентами. Студенты 1-3 курсов подменяют санитаров, 4-6 курсов — выполняют обязанности медицинских сестер, а ординаторы работают врачами-стажерами. Ребята, которые устроены в пункты вакцинации в Осинниках, Междуреченске, Новокузнецке, Мысках, Юрге, Мариинске, Топках занимаются анкетированием, общим осмотром пациентов, делают инъекции.
Кроме того, для работы в ковидариях сейчас набирают резерв, который составит 50 человек. Если появится необходимость, то студентов медицинского университета трудоустроят в «красную зону».
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на ближайшие дни в Кузбассе. В регионе...
|
Работу торгового центра "Вселенная" в Кемерове приостановили из-за нарушений требований...
|
В Кузбассе за последние сутки, 20 июля, выявили ещё 198 случаев коронавирусной инфекции. Пятеро...
|
Рождаемость в пересчёте на 1000 человек в Кузбассе упала в 4,5 раза за 70 лет. Такие данные сообщил...