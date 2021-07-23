482 студента-медика вышли на работу для помощи врачам и медсестрам

После +34 градусов в Кузбасс придет резкое похолодание с градом Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на ближайшие дни в Кузбассе. В регионе...

Работу ТЦ в Кемерове приостановили из-за нарушений требований пожарной безопасности Работу торгового центра "Вселенная" в Кемерове приостановили из-за нарушений требований...

Ещё 198 случаев COVID-19 выявили за сутки в Кузбассе, пятеро скончались В Кузбассе за последние сутки, 20 июля, выявили ещё 198 случаев коронавирусной инфекции. Пятеро...