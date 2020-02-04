5 февраля 449 кузбассовцев напишут итоговое сочинение или изложение

449 кузбассовцев напишут итоговое сочинение или изложение в дополнительный период 5 февраля.
По данным областного департамента образования и науки, в числе экзаменуемых – 255 выпускников текущего года, 193 студента техникумов и колледжей, 1 выпускник прошлых лет. Сочинение будут писать 426 участников, изложение – 23 человека.
В дополнительный период экзамен пишут школьники, которые получили неудовлетворительный результат в основную дату 4 декабря 2019 года, не явились на итоговое сочинение (изложение) или не завершили его написание по уважительным причинам. Кроме того, сочинение (изложение) могут написать выпускники прошлых лет и обучающиеся учреждений СПО, не заявлявшиеся на участие в написании сочинения ранее.
Напомним, тематические направления для написания сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году – «Война и мир» – к 150-летию великой книги, «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Экзамен оценивается по системе «зачет/незачет». 4 декабря 2019 года итоговое сочинение (изложение) писали 11058 выпускников, 98% из них получили «зачет».
Следующий дополнительный период написания письменной работы запланирован на 6 мая. Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса
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