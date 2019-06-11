5 жителей Новокузнецкого района обвиняются в похищении людей

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимых 5 жителей Новокузнецкого района. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «а», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух и более лиц). По версии следствия, с сентября по декабрь 2018 года обвиняемый с двумя подельниками через знакомых выходили на родственников граждан, страдающих алкоголизмом и наркотической зависимостью. Они предлагали им помощь в излечении в реабилитационном центре. Затем, в большинстве случаев, против воли потерпевших доставляли их в реабилитационный центр и удерживали там. Также прибегали к обману, например, одному из потерпевших обвиняемые представились сотрудниками правоохранительных органов, и он добровольно пошел за ними, считая, что его доставят в отделение полиции. Установленной суммы вознаграждения не было, она составляла от 2,5 до 6 тысяч рублей. О незаконном удержании людей стало известно от одной из женщин, которая сбежала из центра и сообщила в полицию, что ее удерживали неизвестные люди. В декабре 2018 года сотрудниками полиции из реабилитационного заведения были освобождены 13 человек, которые заявили, что их удерживали против воли. Установлен и организатор центра, после чего он был задержан. Следователю мужчина пояснил, что сам раньше страдал наркотической зависимостью, но смог вылечиться и хотел помогать людям. Коттедж, в котором был организован центр, он арендовал. Каких-либо документов относительно своей деятельности предоставить не смог. По ходатайству следователя двум обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия установлено, что руководители реабилитационного центра осуществляли контроль за реабилитантам. Например, ручки с пластиковых окон в доме были демонтированы и хранились в сейфе, входная дверь закрывалась на замок, а ключи были только у так называемых руководителей. Потерпевшим запрещалось общаться с родственниками, а при необходимости можно было поговорить по телефону под присмотром кого-либо из обвиняемых. Родственникам потерпевших они говорили , что последние изъявили желание находиться в центре, а на просьбы потерпевших отпустить их домой отвечали отказом. Необходимо отметить, что не признал вину только один обвиняемый, остальные вину признали либо частично, либо полностью. Фото из открытых источников