Новости Кузбасса

Неработающие граждане, ухаживающие за инвалидами I группы, в том числе инвалидами с детства, детьми–инвалидами в возрасте до 18 лет, престарелыми людьми старше 80 лет, имеют право на ежемесячную компенсационную или ежемесячную выплату. Выплата выплачивается вместе с пенсией нетрудоспособного гражданина.
Лица, ухаживающие за нетрудоспособными гражданами, должны быть трудоспособными, не пенсионерами, не работать в период получения выплаты и не получать пособие по безработице в службе занятости.
Граждане, являющиеся опекунами, попечителями, приемными родителями, патронатными воспитателями, осуществляющие опеку (попечительство) на возмездных условиях, относятся к категории работающих лиц и право на компенсационную выплату не имеют.
Размер компенсационной выплаты вместе с районным коэффициентом составляет 1560 рублей. Размер ежемесячной выплаты, которая устанавливается неработающим трудоспособным родителям (опекунам, попечителям), ухаживающими за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, вместе с районным коэффициентом составляет 7150 рублей.
Период ухода за нетрудоспособными гражданами засчитывается в страховой стаж ухаживающего лица, за эти периоды начисляются пенсионные баллы – 1,8 балла за каждый полный год ухода.
В Кемеровской области 44,6 тыс. человек получают компенсационную выплату и 11,2 тыс. человек – ежемесячную выплату по уходу за нетрудоспособными гражданами.
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