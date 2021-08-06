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57-я смена Республики беспокойных сердец стартовала в Кузбассе

В лагере «Пламя» в деревне Старочервово Кемеровского муниципального округа собрались около 200 школьников из 34 территорий Кузбасса: лидеры и активисты детско-юношеских и молодежных общественных организаций, представители творческих союзов и органов школьного самоуправления, молодые парламентарии и бойцы трудовых и волонтерских отрядов.

В этом году профильная смена актива проходит под девизом «Кузбасс – 300. Это про тебя». Юбилею региона будет посвящен ряд мероприятий и акций. Пройдут встречи с успешными и известными кузбассовцами, а также игры, тренинги, конкурсы, семинары, круглые столы, брифинги, направленные на приобретение навыков самоорганизации, поиск творческих решений различных проектных задач.

Республиканцы примут участие в тематическом «ЭкоФесте». Они не только научатся осознанному потреблению, но и побывают в контактном зоопарке, где сотрудники Центра помощи диким животным при КемГУ обучат ребят основам взаимодействия с животными и правилам ухода за ними.

Также участников смены ждет «День министров» с участием руководителей ведомств и мотивационные комплексы «О ней… без слов», во время которого ребятам предстоит собрать информацию о женщинах-лидерах и представить ее в творческой форме.

57-я смена пройдет в гибридном формате: все мероприятия на территории лагеря параллельно будут транслироваться в режиме онлайн. 19 августа, в день рождения Республики, онлайн-студия будет работать без перерыва, чтобы любой желающий смог передать поздравление.

Организаторами областной смены выступают региональное министерство туризма и молодежной политики и Кузбасский детско-юношеский центр.

Образование
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kuzbassnews.ru
06/08/2021
Образование
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