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576 тыс. неработающих кузбасских пенсионеров в январе 2021 года получат повышенную пенсию

Индексация на 6,3% страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца прошла с 1 января. Ее средний размер в Кемеровской области теперь составляет 16567 рублей.

У каждого пенсионера прибавка к пенсии индивидуальна и зависит от размера пенсии. Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.

Обращаем внимание, что индексации подлежат все страховые пенсии, независимо от факта работы пенсионера. При этом у работающих пенсионеров это повышение фиксируется на лицевом счете, но выплата пенсии осуществляется без учета суммы индексации. Увидеть эту разницу пенсионер может, зайдя в свой Личный кабинет на сайте ПФР.

Работающим пенсионерам, получающим страховую пенсию без учета индексации, после увольнения размер выплачиваемой пенсии увеличивается на все проведенные за время его работы индексации с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы.

Получателям государственных пенсий, в том числе социальных, пенсии будут увеличены с 1 апреля.

Общество
kuzbassnews.ru
14/01/2021
Общество
Новости Кузбасса

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