6 июля в Новокузнецке открывается выставка Звенящая медь

6 июля 2020 года, в 15.00, музей-заповедник «Кузнецкая крепость» в режиме он-лайн открывает выставку «Звенящая медь». Открытие пройдет с он-лайн трансляцией на площадке ВКонтакте (vk.com/nvkzkrep) и Instagram (instagram.com/kuznetskaya.krepost).

Выставка проходит в честь 15-летия подписания договора о сотрудничестве городов-побратимов Новокузнецк и Нижний Тагил. За эти годы «подружились» не только администрации, предприятия городов, но и учреждения культуры, в том числе музеи.

Сотрудничество музея-заповедника «Кузнецкая крепость» и Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» насчитывает более 10-ти лет. За это время новокузнечане и тагильцы познакомились с историей и достопримечательностями обоих городов на обменных фотовыставках, посетители «Кузнецкой крепости» имели возможность побывать на 5-ти выставках, предоставленных уральским музеем.

В экспозицию настоящей выставки вошли более 60-ти предметов из фондов «Кузнецкой крепости», демонстрирующие образцы меднолитейного производства разных лет и регионов. Это кухонная утварь (самовар, стаканы, ложки, ковши), бытовые предметы (подсвечники, пуговицы, подносы, письменный прибор). Значительную часть экспозиции составили предметы религиозного культа – иконы, складни, нательные кресты, крест-мощевик, киотный крест, лампады, кадило, дискос, тарели, культовая чаша.

Многие из представленных экспонатов имеют не только утилитарное значение: выполненные со вкусом, украшенные орнаментами, они стали образцами декоративно-прикладного искусства.

Выставка будет работать до конца августа 2020 года в здании Обер-офицерского дома.