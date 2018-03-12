6 марта в Полысаево чествовали женщин

6 марта во Дворце культуры «Родина» Полысаевского городского округа состоялось городское торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню.
На празднике присутствовали: Валерий Цой - заместитель Губернатора Кемеровской области, Полина Матросова – главный консультант департамента внутренней политики Губернатора Кемеровской области, Валерий Зыков – глава Полысаевского городского округа, Владимир Андреев – первый заместитель главы Полысаевского городского округа, Елена Березина - заместитель главы Полысаевского городского округа, руководитель аппарата,
Во время праздника состоялась торжественная церемония награждения работников учреждений и организаций города областными и городскими наградами.
Свои трогательные поздравления всем гостям подарили творческие коллективы, исполнив хореографические и вокальные номера. Веселые танцы и душевные песни прозвучали в честь прекрасной половины человечества. После окончания программы для гостей было организованно чаепитие.
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