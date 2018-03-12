6 марта в Полысаево чествовали женщин

Состояние уличной мемориальной доски обеспокоило кемеровчанку Жительница областного центра Екатерина разместила в группе #мэруназаметку_кемерово в Facebook...

Здание в центре Новокузнецка выставили на продажу за 17,5 млн рублей Продаваемый объект расположен в центральном районе города. Площадь — 1644 квадратных метров. Цена...

Подаренный Путиным BMW Капризова заметили на кузбасской трассе На трассе в Кемеровской области очевидцы сфотографировали автомобиль BMW с номером "Кирилл...