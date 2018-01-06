5 января на трассе сотрудники ГИБДД оказали помощь замерзающему водителю сломавшегося грузовика

5 января на 35 километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск - Новокузнецк» из-за низких температур вышел из строя грузовой автомобиль «Газель», следовавшего из Новокузнецка в Кемерово.

Решить проблему на месте водителю не удалось. К счастью, на помощь подоспел экипаж ДПС беловской ГИБДД . Лейтенант полиции Александр Карпенко и лейтенант полиции Виталий Иванилов помогли водителю отогреться и дождаться эвакуатора в салоне патрульной машины.

Сотрудники полиции обеспечили безопасность дорожного движения на указанном участке дороги, следя за тем, чтобы сломанный автомобиль не помешал другим участникам дорожного движения.