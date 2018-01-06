5 января на трассе сотрудники ГИБДД оказали помощь замерзающему водителю сломавшегося грузовика
5 января на 35 километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск - Новокузнецк» из-за низких температур вышел из строя грузовой автомобиль «Газель», следовавшего из Новокузнецка в Кемерово.
Решить проблему на месте водителю не удалось. К счастью, на помощь подоспел экипаж ДПС беловской ГИБДД . Лейтенант полиции Александр Карпенко и лейтенант полиции Виталий Иванилов помогли водителю отогреться и дождаться эвакуатора в салоне патрульной машины.
Сотрудники полиции обеспечили безопасность дорожного движения на указанном участке дороги, следя за тем, чтобы сломанный автомобиль не помешал другим участникам дорожного движения.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
3 января в 18:30 на улице Фрунзе в Кемерове у пяти человек диагностировали отравление угарным газом.
|
В результате драки пострадал местный житель. Инцидент произошел в промежуток с 4 до 6 часов утра.
|
Девушка переходила дорогу по нерегулируемой "зебре", когда ее сбил водитель такси.
|
В Новокузнецком районе 3 января загорелся частный садовый дом. На место происшествия прибыли 20...