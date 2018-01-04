6 января в Кемерво пройдет праздник в честь Рождества

Кузбассовцев просят быть внимательными на дорогах в связи с морозами В кемеровской Госавтоинспекции просят водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными на...

1 января в Кузбассе родилось 45 детей Всего в первый день 2018-го в Кемеровской области родились 17 девочек и 28 мальчиков.

В Кемерове мошенник дважды продал один земельный участок В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что в полицию обратился 38-летний житель Кемерова,...