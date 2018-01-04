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6 января в Кемерво пройдет праздник в честь Рождества

6 января с 18.00 до 19.00 часов на площади Советов состоится праздник Рождества Христова «Ночь накануне Рождества».

В мероприятии примут участие 200 артистов и аниматоров. Для всех гостей праздника концерт творческих коллективов «Русская песня», «Шахтерский огонек», «Русские узоры», «Сударушка», веселые забавы и игры со скоморохами, рождественские колядки.

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
04/01/2018
Культура
Кемерово
Новости Кузбасса

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