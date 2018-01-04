6 января в Кемерво пройдет праздник в честь Рождества

6 января с 18.00 до 19.00 часов на площади Советов состоится праздник Рождества Христова «Ночь накануне Рождества».
В мероприятии примут участие 200 артистов и аниматоров. Для всех гостей праздника концерт творческих коллективов «Русская песня», «Шахтерский огонек», «Русские узоры», «Сударушка», веселые забавы и игры со скоморохами, рождественские колядки.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В кемеровской Госавтоинспекции просят водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными на...
|
Всего в первый день 2018-го в Кемеровской области родились 17 девочек и 28 мальчиков.
|
В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что в полицию обратился 38-летний житель Кемерова,...
|
В кемеровской Госавтоинспекции просят водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными на...