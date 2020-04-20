63 кузбассовца, застрявших в Таиланде из-за пандемии, вернулись домой

В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что...

Самолет с россиянами вылетел из Таиланда в Кемерово Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с российскими туристами вылетел из Таиланда в Кемерово....

Глава лаборатории в Ухани ответил на обвинения в создании коронавируса Ученый пояснил, что давно занимается обеспечением биологической безопасности лаборатории и знает,...