63 кузбассовца, застрявших в Таиланде из-за пандемии, вернулись домой

Сегодня ночью 63 кузбассовца, застрявшие в Таиланде в разгар пандемии, вернулись домой. Они приземлились в аэропорту имени Леонова в Кемерово.
Всего на борту самолета было 76 россиян. 63 из них получили постановления о самоизоляции, 13 человек отправились на карантин в обсерватор.
В Таиланде еще остаются некоторые жители Кузбасса — они решили дождаться окончания пандемии и возвращения авиасообщения между странами.
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