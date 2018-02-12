660 тымяч кубометров снега вывезли из Кемерово с начала сезона

Кузбассовец получил реальный срок за угрозы бывшей девушке В отношении жителя Березовского было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза...

Маршрутка, Infiniti и Nissan столкнулись в тройном ДТП в Новокузнецке Две иномарки и маршрутка «ПАЗ» столкнулись в ДТП. Об этом сообщили местные средства массовой...

Криминала в ранении школьника ножницами в Кемерово не усмотрели По словам Кислицына, взявшего происшествие под личный контроль, никакого криминала в случившемся не...