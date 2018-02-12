660 тымяч кубометров снега вывезли из Кемерово с начала сезона

Более 25950 тонн песчано-соляной смеси для обработки дорог применили кемеровские дорожники с начала сезона.
Из города вывезено 660 тысяч кубометров снега.
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