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7 февраля на 29-м километре автодороги Кемерово – Яшкино – Тайга будет временно закрыто движение

7 февраля будут проводиться буровзрывные работы при строительстве автодороги «Северо-Западный обход города Кемерово». В связи с этим на 29-м километре автодороги Кемерово – Яшкино – Тайга введут временные ограничения движения транспорта.

С 13:00 до 17:00 произведут четыре взрыва. Участок автомобильной дороги будет перекрываться каждый раз на период от 30 минут до 1 часа. Движение транспорта между взрывами будет разрешено. Дорожные службы просят заблаговременно планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

  Фото из открытых источников

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