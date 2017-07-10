7 июля на площади у ДК "Родина" прошла театрализованная игровая программа, посвященная Дню Ивана Купала
7 июля на площади у ДК "Родина" прошла театрализованная игровая программа, посвященная Дню Ивана Купала. Ребята из лагерей школ города №14, №35 и №44 побывали в удивительном сказочном мире с волшебными героями.
Участники мужественно прошли все испытания, весело потанцевали и получили поощрительные сладкие призы.
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