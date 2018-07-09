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7 июля в Полысаевском городском округе отметили День Ивана Купала

7 июля в Полысаевском городском округе прошла театрализованная программа с элементами фольклора, посвящённая Дню Ивана Купалы «Там, где цветёт папоротник». Мероприятие проходило на площади перед МБУК «ДК «Родина».

Праздник Ивана Купала – один из самых таинственных и загадочных праздников славянских народов. Иванов день, Ярилин день, Купайла, Ярило – так еще называют праздник Ивана Купала. Обряды на Ивана Купала связаны со стихиями Огня и Воды.

Обливанием водой, морем смеха и мокрой одеждой отметили День Ивана Купала полысаевцы. Грандиозную водную битву устроили молодые люди в День Нептуна. Ребята приносили с собой вёдра, бутылки и водные пистолеты.

В ходе мероприятия дети, отправились в увлекательное приключение, в программе которого их ожидало множество конкурсов и весёлых танцев.

Зажигательные мелодии заставляли танцевать всех присутствующих, независимо от возраста. В общем, как говорится, праздник удался, ведь считается, что тот, кто примет участие в праздновании Дня Ивана Купалы, обязательно найдет свое счастье и любовь.

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
09/07/2018
Культура
Полысаево
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