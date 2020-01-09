73 ребенка родилось в Кузбассе на Рождество

По данным областного департамента охраны здоровья населения, 7 января в Кузбассе родилось 73 ребенка: 39 мальчиков и 34 девочки.
Больше всего детей появилось на свет в Кемерово — 31 ребенок, в том числе в Областном перинатальном центре появилось на свет 14 малышей. В Новокузнецке родилось 20 детей, в Киселевске — 5, в Гурьевске — 3.
Все женщины, родившие в Рождество, получат в рамках акции «Родился ребенок» по 10 тыс. рублей и памятный медальон. Акция проходит с 2000 года: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей.
Фото: пресс-служба АКО
09/01/2020
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