75-летию Кемеровской области посвящается

В Тяжинском районе проходят праздничные мероприятия, посвященные юбилею Кузбасса.

В отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения Тяжинского района, получатели социальных услуг совершили виртуальную экскурсию по Кузбассу, увидели красоту и уникальность родной природы, памятники архитектуры и современные скульптуры.

Живой интерес у ветеранов вызвал фильм «Жемчужина Кузбасса», в котором сюжеты перекликались с событиями из жизни тяжинцев. Ветераны вспоминали трогательные и важные моменты своей жизни, интересные факты о Кузнецкой земле. Викторина «Кузбасс – мой край родной» показала знания ветеранов о своей малой Родине.

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Кемеровской области, прошло в Итатском городском доме культуры. В фойе была организована персональная выставка картин Алексея Эйсак. Песни о Родине, о родном поселке прозвучали в исполнении вокальных ансамблей «Бабье лето» и «Узорица». Светлана Тетерева прочла стихотворение собственного сочинения про поселок Итатский.

В концерте приняли участие ребята из студенческого отряда «Астория». В их исполнении прозвучали песни, СТЭМы, стихи, как юмористического, так и патриотического направления. Разножанровая программа никого не оставила равнодушным. Глава Итатского городского поселения Максим Николаевич Лукомский поздравил земляков с юбилеем области, а бойцам студенческого отряда вручил Благодарственное письмо и сладкий пирог от предпринимателя Анатолия Уйманова. Алексей Эйсак также был отмечен Благодарственным письмом от главы поселка.

В клубе парка культуры и отдыха поселка Тяжинский состоялась концертная программа «С любовью к Кузбассу». Перед земляками выступили самодеятельные артисты клуба ПКиО и студенты Тяжинского агропромышленного техникума.

В фойе клуба участники кружка декоративно-прикладного искусства «Волшебный лоскуток» оформили выставку «Масленица на носу». Также здесь была развернута выставка фотографий Леонида Михайловича Торгашова «Я люблю тебя Тяжин».

Библиотекарь Акимо-Анненской сельской библиотеки Зинаида Алексеевна Горбунова провела беседу «Страницы истории» для воспитанников детского сада «Солнышко». Ребята узнали много нового о Кузнецкой земле, о богатстве природы родного края.

В селе Бороковка прошла детская познавательная игра-викторина «Люблю и знаю свой Кузбасс». Художественный руководитель сельского клуба Татьяна Федоровна Кулешова подготовила беседу о Кузбассе, рассказала об образовании Кемеровской области, гимне, гербе и флаге региона. Ребят особенно заинтересовала карта Кемеровской области, на которой они нашли свое родное село.

После познавательной беседы ребятишки участвовали в викторине о родном крае, отвечали на заковыристые вопросы, рассматривали выставку, подготовленную для жителей села в сельском клубе. Завершилось мероприятие общей фотографией на память и вручением сладких призов.