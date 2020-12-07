76% работающих жителей Кузбасса уже определились со способом ведения трудовой книжки

Более 624 тысяч человек уже определились со способом ведения трудовой книжки. Это более 76% от численности работающих граждан в Кузбассе. 190 тысяч владельцев трудовых книжек в Кемеровской области еще не подали заявление своему работодателю о способе ее ведения. Выбрать электронный или бумажный вариант нужно до 31 декабря 2020 года.

При выборе электронного формата работник получит на руки бумажную трудовую книжку с записью о подаче соответствующего заявления. Ее необходимо сохранять, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии фиксируются данные, начиная с 2020 года.

Электронный формат ведения трудовой книжки дает работнику быстрый доступ к информации о своей трудовой деятельности. Ее в любой момент можно скачать, распечатать, отправить по электронной почте потенциальному работодателю из Личного кабинета на сайте государственных услуг или ПФР.

У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, сведения о периодах работы будут вестись только в электронном виде.

Переход к новому цифровому формату носит добровольный характер и осуществляется только с согласия самих работающих граждан. Если работник до 31 декабря 2020 г. не подаст никакого заявления, то работодатель продолжит вести трудовую книжку в бумажном варианте. Возможность перехода с бумажной формы ведения на электронный сохранится и после 2020 года.