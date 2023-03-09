8 марта транспортные полицейские поздравили женщин с праздником

В Кемеровской области член общественного совета при линейном отделе МВД России на станции Белово Николай Кутко от имени руководства, сотрудников отдела и общественности поздравил женщин-ветеранов транспортной полиции с замечательны весенним праздником - подполковника милиции в отставке Нину Щегренцову, прослужившую в транспортной полиции четверть века, и 78-летнюю Надежду Назимову - подполковника милиции в отставке, бывшего начальника отделения по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово посетили вдов транспортных полицейских, погибших при выполнении служебных обязанностей. С прекрасным женским праздником стражи порядка поздравили вдову погибшего при выполнении служебных обязанностей полицейского линейного отделения полиции на станции Прокопьевск Ольгу Гердт и ее дочь Алину. Майор полиции Марина Савченко и старший лейтенант полиции Максим Тележкин совместно с волонтерами навестили Татьяну Уфимцеву - вдову транспортного полицейского линейного пункта полиции на станции Промышленная и поздравили ее с Международным женским днем. Женщина проживает в частном доме, и в ходе встречи гости очистили от снега придомовую территорию, а также помогли с другими делами по хозяйству. Татьяна искренне поблагодарила участников акции за поддержку, пожелала транспортным полицейским добра и здоровья, а молодежи - успехов в учебе.

Необычное поздравление с праздником подготовили коллегам-женщинам сотрудники Новокузнецкого линейного отдела МВД России. Подразделение встречало представительниц прекрасной половины человечества гирляндами воздушных шаров, а добрые слова в их адрес транспортные полицейские и представители общественного совета оформили в виде стенда.

Руководитель отдела подполковник полиции Денис Левашов провел праздничную встречу с женщинами-ветеранами органов внутренних дел на транспорте, поздравил каждую с прекрасным весенним праздником и вручил подарки и букеты тюльпанов. В ходе встречи женщины рассказали свои истории службы, профессионального становления и жизни после выхода на заслуженный отдых, поделились секретами хорошего настроения и активности.

Фото ЛО на транспорте