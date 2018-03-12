8 марта в Кузбассе родились 65 детей

36 мальчиков и 29 девочек родились в Кемеровской области 8 марта.
Больше всего детей – 22 ребенка, родились в Новокузнецке. В Кемерове — 12, в Киселёвске и Белово — 4. Трое новорождённых в Мариинском районе. В областном клиническом перинатальном центре имени Л.А.Решетовой родилось пять детей.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Жительница областного центра Екатерина разместила в группе #мэруназаметку_кемерово в Facebook...
|
Продаваемый объект расположен в центральном районе города. Площадь — 1644 квадратных метров. Цена...
|
На трассе в Кемеровской области очевидцы сфотографировали автомобиль BMW с номером "Кирилл...
|
Численность марала и косули по отношению к уровню прошлых лет значительно возросла, отмечают учёные...