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8 марта в связи с неблагоприятными погодными условиями на трассе Р-255 «Сибирь» ограничено движение

8 марта с 05.00 до 10.00 в Новосибирской области, с 06.00 до 11.00 в Кемеровской и Томской областях в связи с неблагоприятными погодными условиями (мокрый снег, метель, ветер до 19 м/с) ограничено движение пассажирского рейсового транспорта по федеральным автомобильным дорогам Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт».

Водителей личного транспорта просим проявлять осторожность, соблюдать безопасную скорость и дистанцию. На трассах в усиленном режиме ведутся работы по очистке и противоголедной обработке, сообщант пресс-служба ФКУ "Сибуправтодор".

 

 

Фото из открытых источников

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08/03/2023
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