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80-летний юбилей с прибавкой к пенсии

В Кемеровской области 69,5 тысяч жителей,  достигших 80-летнего возраста, получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Общая сумма, выделяемая для этой категории пенсионеров, ежемесячно составляет 636,6 млн рублей.

В соответствии с законодательством, человек, которому исполнилось 80 лет, получает право на повышенную в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Размер фиксированной выплаты с 1 февраля 2017 года составляет 4 805, 11 руб. Таким образом, для 80-летних она будет равна 9 610, 22 руб.

Для пенсионеров, которые являются инвалидами первой группы, повышение за 80 лет не устанавливается, так как фиксированная выплата для данной категории пенсионеров уже повышена в 2 раза.

Для лиц, проработавших не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющих страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, при достижении 80-летнего возраста 100%-ное повышение дополнительно увеличивается на 50%. Для лиц, проработавших не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера и имеющих страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, при достижении 80-летнего возраста 100 %-ное повышение дополнительно увеличивается на 30%.

Для пенсионеров, которые являются получателями страховых пенсий по инвалидности и страховых пенсий по случаю потери кормильца, повышение в связи с 80-летием не устанавливается.

По данным ОПФР по Кемеровской области, число 80-летних пенсионеров с каждым годом растет. В 2016 г. их насчитывалось 68,9 тыс. человек.

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kuzbassnews.ru
05/07/2017
Общество
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