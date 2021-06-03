86 малышей родилось в Кузбассе в День защиты детей

1 июня в Кузбассе появились на свет 49 мальчиков и 37 девочек. В рамках традиционной кузбасской акции «Родился ребенок» семьи, в которых малыши появились на свет в День защиты детей, получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой».

Больше всего малышей родилось в Кемерове, на свет появились 40 малышей (21 мальчик и 19 девочек), в Новокузнецке — 22 новорожденных (13 мальчиков и 9 девочек); в Прокопьевске — 5 детей (3 мальчика и 2 девочки), в Междуреченске и Таштаголе по 3 ребенка (2 мальчика и 1 девочка); в Анжеро-Судженске, Киселевске, Мысках, Полысаеве и Мариинске родилось по 2 малыша — по одному мальчику и одной девочке, в Юрге, Ленинске-Кузнецком и Чебуле появилось по одному мальчику.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса