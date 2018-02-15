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В Полысаево прошел праздничный концерт юбилею образования Областной организации ветеранов

9 февраля в 13:00 в Полысаевском городском округе во Дворце культуры «Родина» состоялся праздничный концерт, посвященный 75-летию образования Кемеровской области и 50-летию образования Областной общественной организации ветеранов.

В фойе ДК «Родина» гостей мероприятия встречал ансамбль духовых инструментов «Мелодия», звучали вальс, танго, песни молодости ветеранов, царила праздничная атмосфера. Концертную программу открыл хор ветеранов «Надежда», а так же с этим знаменательным праздником всех присутствующих поздравили творческие коллективы города, которые создали праздничное настроение пенсионерам и ветеранам города.

Прошла торжественная церемония награждения активистов и руководителей общественной организации ветеранов Полысаевского городского округа.

В ходе мероприятия прошла благотворительная акция фонда помощи нуждающимся «Не оставим в беде».

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
15/02/2018
Культура
Полысаево
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