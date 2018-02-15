В Полысаево прошел праздничный концерт юбилею образования Областной организации ветеранов

Рецидивист-карманник орудовал в кемеровских маршрутках Горожанка узнала о краже от полицейских, которые задержали кемеровчанина.

В Новокузнецке юноши избили двух школьников и отобрали у них телефоны По информации пресс-службы СУ СКР по Кемеровской области, молодые люди в ходе разговора с 15-летним...

Грузчики новокузнецкого аэропорта полгода крали смартфоны из посылок Шесть грузчиков новокузнецкого аэропорта более полугода крали из посылок сотовые телефоны и...