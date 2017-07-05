9 июля в аэропорту «Спиченково» пройдет «Кузнецкая жара 2017»

Чемпионат Кузбасса по автомобильному спорту «Кузнецкая жара 2017» пройдет 9 июля в новокузнецком аэропорту Спиченково. Соревнования по дрэг-рейсингу состоятся в четырех официальных дисциплинах: «FSA», «FSB», «FSL» и «US».

Дрэг-рейсинг – это парная гонка на ускорение, проходящая на прямой трассе, которая является спринтерским заездом на дистанцию в 402 метра (1/4 мили).

Планируется, что в соревнованиях примут участие около 100 спортсменов из Сибирского федерального округа. «Кузнецкая жара» в 2017 году пройдет 10 раз.

Также впервые в Кемеровской области пройдут областные соревнования по гонкам на колясках «Кубок «Аэрокузбасс» среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Заезды будут организованы на гоночной трасе для дрэг-рейсинга на дистанции 402 м (1/4 мили). В соревнованиях примут участие мужчины и женщины из городов и районов Кемеровской области.