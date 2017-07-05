Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

9 июля в аэропорту «Спиченково» пройдет «Кузнецкая жара 2017»

Чемпионат Кузбасса по автомобильному спорту «Кузнецкая жара 2017» пройдет 9 июля в новокузнецком аэропорту Спиченково. Соревнования по дрэг-рейсингу состоятся в четырех официальных дисциплинах: «FSA», «FSB», «FSL» и «US».

Дрэг-рейсинг – это парная гонка на ускорение, проходящая на прямой трассе, которая является спринтерским заездом на дистанцию в 402 метра (1/4 мили).

Планируется, что в соревнованиях примут участие около 100 спортсменов из Сибирского федерального округа. «Кузнецкая жара» в 2017 году пройдет 10 раз.

Также впервые в Кемеровской области пройдут областные соревнования по гонкам на колясках «Кубок «Аэрокузбасс» среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Заезды будут организованы на гоночной трасе для дрэг-рейсинга на дистанции 402 м (1/4 мили). В соревнованиях примут участие мужчины и женщины из городов и районов Кемеровской области.

Спорт
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
05/07/2017
Спорт
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Четверо новокузнечан отправились за решетку за убийство пенсионерки
В Новокузнецке суд вынес приговор четверым местным жителям, обвиняемым в убийстве 78-летней...
В Новокузнецке возле Чертова моста нашли тело женщины
В Новокузнецке возле Чертова моста нашли тело женщины. Личность неизвестной пока не установлена,...
В Мысках наградили женщину, предотвратившую падение ребенка из окна
Лариса Тякотева стала спасителем для пятилетней девочки. В тот день женщина приехала в детскую...
В кузбасских вузах начали работу приемные комиссии
В понедельник, 3 июля, свою работу начали приемные комиссии всех кузбасских вузов. Они будут...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus