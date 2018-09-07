Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

9 сентября в Полысаево состоится концерт духового оркестра и мастер класс по танцам

9 сентября 2018 года в 12.00 в Полысаевском городском округе на площади перед МБУК «ДК «Родина» состоится концерт духового оркестра «Мелодия» (руководитель Рашид Орасихаевич Мингазов), а так же в это время пройдет мастер-класс по танцам в МАУК «ДК «Полысаевец» и МБУК «ДК «Родина».

Духовой оркестр исполнит песни военных лет, музыку современных композиторов, мировую классику и любимые танцевальные композиции.

Мастер-класс по современной хореографии проведут профессиональные хореографы. К участию приглашаются все желающие приятно и полезно провести свой досуг.

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
07/09/2018
Культура
Полысаево
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus