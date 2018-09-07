9 сентября в Полысаево состоится концерт духового оркестра и мастер класс по танцам

9 сентября 2018 года в 12.00 в Полысаевском городском округе на площади перед МБУК «ДК «Родина» состоится концерт духового оркестра «Мелодия» (руководитель Рашид Орасихаевич Мингазов), а так же в это время пройдет мастер-класс по танцам в МАУК «ДК «Полысаевец» и МБУК «ДК «Родина».

Духовой оркестр исполнит песни военных лет, музыку современных композиторов, мировую классику и любимые танцевальные композиции.

Мастер-класс по современной хореографии проведут профессиональные хореографы. К участию приглашаются все желающие приятно и полезно провести свой досуг.