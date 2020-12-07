91 специалист в Кузбассе стал участником программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

Всего до конца года участниками программ станут 108 человек — 63 врача и 45 фельдшеров.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса, на единовременные выплаты медицинским работникам в целом планируется направить свыше 124,5 млн рублей из федерального и областного бюджетов.
Для участия в программах стаж работы врача или фельдшера должен составлять не менее 5 лет. Привлеченные фельдшеры могут получить от 500 до 750 тыс. рублей в зависимости от отдаленности территории, на которой им предстоит работать, врачи – от 1 до 1,5 млн рублей.
Также в Кузбассе оказывается дополнительная поддержка медикам дефицитных специальностей. Областная выплата составляет до 1 млн рублей.
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