91 специалист в Кузбассе стал участником программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

Всего до конца года участниками программ станут 108 человек — 63 врача и 45 фельдшеров.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса, на единовременные выплаты медицинским работникам в целом планируется направить свыше 124,5 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Для участия в программах стаж работы врача или фельдшера должен составлять не менее 5 лет. Привлеченные фельдшеры могут получить от 500 до 750 тыс. рублей в зависимости от отдаленности территории, на которой им предстоит работать, врачи – от 1 до 1,5 млн рублей.

Также в Кузбассе оказывается дополнительная поддержка медикам дефицитных специальностей. Областная выплата составляет до 1 млн рублей.