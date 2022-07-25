Администрация муниципального округа в Кузбассе стала должником по кредитному договору заёмщика после его смерти

Как рассказал корреспонденту «Новостей Кузбасса» официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области, причиной послужило не принятое никем из наследников наследственное имущество в виде квартиры, находящейся в залоге у банка, и приобретённой заёмщиком за год и три месяца до своей смерти.

В конце января текущего года с иском к администрации Мариинского муниципального округа о расторжении кредитного договора, о взыскании задолженности по этому договору за счёт выморочного имущества и об обращении взыскания на заложенное имущество обратилось публичное акционерное общество «Сбербанк России».

Рассмотрев заявленные исковые требования, Мариинский городской суд Кемеровской области установил, что в марте 2019 года местный житель заключил с банком «ипотечный договор», по условиям которого банк предоставил заёмщику кредит в размере 300 тысяч рублей сроком на 5 лет, а заёмщик в обеспечение обязательств по этому договору предоставил банку приобретаемую квартиру в залог.

Но через год и три месяца после заключения договора заёмщик умер, не исполнив своё обязательство перед банком. При этом после смерти заёмщика никто из его наследников не принял наследственное имущество.

В соответствии с гражданским законодательством такое имущество считается выморочным и переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, от имени которого выступают их соответствующие органы.

В связи с этим администрация Мариинского муниципального округа в силу закона стала собственником квартиры, принадлежащей умершему заёмщику, и, как наследник выморочного имущества, должна отвечать по долгам наследодателя в пределах стоимости этого имущества.

Следует отметить, что на день заключения кредитного договора рыночная стоимость квартиры составляла 1 миллион 140 тысяч рублей, а требования банка по исковым требованиям составили около 330 тысяч рублей, в связи с чем требуемая банком сумма не превысила стоимость наследственного имущества.

Несмотря на непризнание исковых требований администрацией Мариинского муниципального округа, суд удовлетворил требования истца, взыскав с ответчика в пользу публичного акционерного общества «Сбербанк России» за счёт казны муниципального образования около 330 тысяч рублей, в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.

При этом на заложенное имущество обращено взыскание путём продажи с публичных торгов с установлением начальной цены в размере 1 миллион 26 тысяч рублей. Из средств, вырученных от продажи квартиры, в пользу ПАО Сбербанк подлежит выплата только сумма задолженности по кредитному договору.

Не согласившись с решением суда, представитель администрации Мариинского округа обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, но судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда в целом оставила решение суда первой инстанции без изменения.

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