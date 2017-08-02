Аграрии Кемеровской области начали заготовку силоса

Первым к заготовке силоса приступило крестьянско-фермерское хозяйство Баранова из Юргинского района, где заготовлено свыше 1,2 тыс. тонн корма из суданской травы. Всего район планирует заготовить 11,5 тыс. тонн силоса.
Кроме того, в Юргинском районе сена заготовили 3,3 тыс. тонн (план 7,3 тыс. тонн), сенажа - 11,2 тыс. тонн (план 36,7 тыс. тонн).
Всего аграриям Кемеровской области предстоит заготовить 105,8 тыс. тонн силоса, 168,7 тыс. тонн сена и 427,7 тыс. тонн сенажа.
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