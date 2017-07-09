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Акция в Бороковке

Акция, посвященная безопасности на воде в летний период, прошла в селе Бороковка Тяжинского района.
Заведующая Бороковским сельским клубом Татьяна Александровна Шустова провела с детьми беседу «Вода, не терпит шалостей» в которой были озвучены рекомендации по поведению на воде во время отдыха. Также ребятишки познакомились с правилами, которые следует выполнять находясь у воды.
Художественный руководитель клуба Татьяна Федоровна Кулешова на практических занятиях, проведенных в игровой форме, разъяснила ребятам какие действия необходимо предпринять для оказания помощи терпящим бедствие.
Все участники акции получили буклеты-памятки безопасного поведения на воде. Затем для ребят прошли спортивные состязания на открывшейся накануне спортплощадке.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/07/2017
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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