Врачи и медицинские сестры Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова подают пример всем кузбассовцем, как важно и нужно вести активный образ жизни.

Медицинские работники играют в хоккей и волейбол, катаются на горных лыжах и сноубордах, занимаются плаванием.

О положительном влиянии на все системы организма рассказывает заведующий отделением амбулаторной медициеской реабилитации Евгений Чабор:

- Активный образ жизни, а мы имеем в виду спортианые тренировки или просто пешие прогулки, в первую очередь, ускоряют обменные процессы из-за того, что происходит активное мышечное сокращение. Мышцы обеспечивают энергией весь организм. При физических нагрузках ввиду увеличения потребности тканей и органов в кислороде, дыхание становится более глубоким и интенсивным. Количество воздуха, проходящее через органы дыхания за минуту, увеличивается. При интенсивных тренировках потребление кислорода повышается в 15 раз, что в свою очередь способствует образованию оксида азота в сосудах. За счет этого вещества происходит их расширение. Этот механизм может регулировать давление. Низкое повышается, а высокое наоборот снижается. За счет ускорения частоты сердечных сокращений расходуется огромное количество энергии, а это помогает укрепить сердечную мышцу, что позволяет более эффективно перекачивать кровь.

Во время физических упражнений активизируются митохондрии, способствующие улучшению работы иммунной системы.

Регулярные занятия спортом помогают использовать в качестве энергии запасы жира в организме, следовательно, тело человека выглядит намного лучше. Если регулярно нагружать мышцы, происходит «питание» костей. Они становятся крепче и долго сохраняют свою прочность.

Еще одна немаловажная деталь: за счет усиления кровообращения и насыщения тканей кислородом улучшается питание мозга. В следствие чего память и когнитивные способности усиливаются. Снижается тревожность и стресс за счет выработки эндорфинов. При этом также во время физических упражнений падает выработка кортизола – гормона стресса. Активно включается в работу лимфатическая система. За счет сокращения мышц улучшается лимфатический отток. У людей, регулярно занимающихся физической деятельностью, нормализуется сон. Происходит общее омоложение организма.

Так что, делайте выводы: "Активный образ жизни - залог крепкого здоровья".

Пресс-служба НГКБ N 1 (фото из архива).