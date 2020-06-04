Абхазия – это настоящий курортный рай, обладающий дикой природой, чистейшим морем, широкими пляжами и древней историей. Если вы собираетесь отдохнуть именно в этом месте, то нужно обязательно ознакомиться с местными развлечениями, которые оставляют на память только положительные эмоции.

Активный отдых в Абхазии

Регион привлекает туристов своими невысокими ценами на проживание, питание и экскурсии. Некоторые приезжают в Абхазию ради чистых пляжей, другие же мечтают покорить активный отдых.

Самое популярное активное развлечение – это подводное (дайвинг). На Черном море со стороны побережья Абхазии есть множество красивых мест для погружения с богатым подводным миром. Самое интересное, что можно найти затопленные достопримечательности в виде кораблей и античных городов. Стоимость погружения составляет 2500 рублей. Команда предоставляет гостю все необходимое снаряжение.

К самым популярным местам для погружения относятся:

Голубое озеро. Вода имеет чистый голубой оттенок, а дно покрыто лазуритом.

Озеро Рица. Является визитной карточкой Абхазии. Интересный факт – оно никогда не замерзает.

Сухум. В этом месте можно ознакомиться с руинами, которые находятся на глубине 15 метров. Также есть останки корабля, который затонул еще в годы Великой Отечественной войны.

Рафтинг. Такой отдых можно отнести к более экстремальному. Туристам предлагается катание по бурной горной реке. Самый популярный маршрут осуществляется по Бзыбскому карстовому массиву. С вершины открываются только прекрасные места и горы Арабика, Ацетука, Агепста.

Чтобы полностью ознакомиться с живописной природой, можно заказать конную прогулку. Покататься можно по Жоэкварскому или Бзыпскому ущелью. Гости смогут увидеть красивые водопады и самшитовые рощи. После такой прогулки остаются не только впечатления на всю жизнь, но и фотографии.

Полеты на параплане. Такой отдых доступен практически каждому туристу. Отправиться в путешествие могут как дети от 5 лет, так и взрослые до 75 лет и весом до 135 кг. Но больше всего в небо рвутся девушки. Все, кто выбирается данный отдых, после приземления начинают ликовать от восторга. Путь полета пролегает по самому красивому месту. Высота составляет более 1500 метров.

Еще одно потрясающее зрелище – полеты на самолете. Смельчаку откроются невероятные пейзажи Абхазских гор с густой растительностью, альпийскими лугами и вершины, которые покрыты вечными льдами. Также можно полюбоваться красотой Черного моря. Стоимость экскурсии на одного человека – 1600 рублей.

Справка! Важный момент: в экскурсию «полет на самолете» входит пикник.

Для мужчин также предоставляется рыбалка или охота. Отличный вариант, чтобы провести время с друзьями и в чисто мужской компании. В Абхазии охотятся на медведя или кабана, на косулю, кавказскую серну. Стоимость составляет 35000–40000 рублей на одного человека.

Также есть велосипедные прогулки. Подходят тем, кто любит спорт. Самые популярные маршруты пролегают к озерам Мзы и Рица, ущельям и водопадам.