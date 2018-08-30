Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Александр Карелин провел мастер-класс в Новокузнецке

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин провел мастер-класс в новокузнецкой спортивной школе №6 имени Манеева.

На мастер-классе отработали различные приемы, в частности, Александр Карелин показал как правильно начать схватку и т.д.

В этот же день, в сквере на улице Грдины, напротив спортивной школы, был открыт памятник в честь известного кузбасского борца, чемпиона мира по греко-римской борьбе, первого заслуженного мастера спорта СССР в Кузбассе и Сибири,Владимира Манеева.

Памятник, высотой 2,5 метра выполнен из бронзы, по проекту новокузнецкого скульптора Александра Редькина.

Спорт
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
30/08/2018
Спорт
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus