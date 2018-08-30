Александр Карелин провел мастер-класс в Новокузнецке

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин провел мастер-класс в новокузнецкой спортивной школе №6 имени Манеева.

На мастер-классе отработали различные приемы, в частности, Александр Карелин показал как правильно начать схватку и т.д.

В этот же день, в сквере на улице Грдины, напротив спортивной школы, был открыт памятник в честь известного кузбасского борца, чемпиона мира по греко-римской борьбе, первого заслуженного мастера спорта СССР в Кузбассе и Сибири,Владимира Манеева.

Памятник, высотой 2,5 метра выполнен из бронзы, по проекту новокузнецкого скульптора Александра Редькина.