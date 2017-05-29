Аллея детства в Калтане пополнилась новыми рябинами

Аллея детства была заложена в Калтане осенью 2016 года. Все 15 именных рябин успешно пережили суровую сибирскую зиму и сегодня радуют своей зеленью горожан.
Замечательная идея - посадить дерево в честь рождения малыша продолжает жить. 26 мая, в пятницу, еще 15 калтанских семей, имеющих детей в возрасте от 0 до 3 лет, посадили саженцы рябин в районе детской поликлиники. В акции приняли участие не только новые обладатели именных деревьев. Проведать своих зеленых друзей, повязать на них свежие атласные ленты, обновить табличку и сфотографироваться пришли участники акции прошлого года.
Игровая развлекательная программа, ростовые куклы и зажигательная музыка создали настоящий праздник для горожан, который завершился вручением сертификатов, сладких подарков и чайным столом.
На дворе стоит жаркая погода, поэтому главная задача сегодня – обеспечит ежедневный полив молодых деревьев, и эту обязанность взяло на себя Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса Калтанского городского округа.
Следующая посадка деревьев на аллеи детства пройдет осенью этого года.
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