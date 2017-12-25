Альпинистка Наталья Беляева заняла третье место на Кубке России по ледолазанию

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С 22 по 24 декабря в Екатеринбурге прошел этап Кубка России по альпинизму (ледолазанию). Мастер спорта России Наталья Беляева из Анжеро-Судженска заняла третье место в дисциплине «скорость».
Наталья тренируется самостоятельно, является спортсменом-инструктором комплексной спортивной школы олимпийского резерва.
25/12/2017
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