Альпинистка Наталья Беляева заняла третье место на Кубке России по ледолазанию

В Новокузнецке мужчина похитил телефон из камеры хранения в магазине Женщина рассказала, что телефон был украден в магазине из ячейки камеры хранения.

Власти ответили на предложение отремонтировать кемеровский цирк Власти ответили и на это предложение.

В Новокузнецке вместо ресторана открыли первую частную школу На месте бывшего ресторана «Кошкин дом» и гостиницы «Гостиный двор» сегодня, 25 декабря, наконец...