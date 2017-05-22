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Алюминщики, вперед!

Хоккейная команда «РУСАЛ» Новокузнецкого алюминиевого завода представила Новокузнецк в финале VI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Сочи.

Фестиваль проходил с 3 по 17 мая на пяти площадках ледовых дворцов «Большой» и «Айсберг». В соревнованиях приняли участие 3000 спортсменов в составе 155 команд из 76 регионов России.

По итогам 6 проведенных игр алюминщики одержали победу в 4 из них.

- Мы представляли в «Лиге чемпионов» родной завод, город и регион, что уже обязывало нас выложиться на все сто процентов! - рассказал по возвращении с турнира вратарь команды «РУСАЛ», электролизник НкАЗа Вадим Фетисов. – Следует отметить высокий уровень организации соревнований. Конечно, сами игры были сложными, «накаленными» как физически, так и эмоционально.

Фотографии игр с участием команды «РУСАЛ» можно найти на сайте Ночной хоккейной Лиги.

Спорт
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
22/05/2017
Спорт
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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