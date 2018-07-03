Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Анонс мероприятий на праздничные выходные 7 и 8 июля 2018 года

7 июля в 12.00 на площади у МБУК «ДК «Родина» состоится детская игровая театрализованная программа с элементами фольклора «Там где цветет папоротник», посвященная празднованию Дня Ивана Купалы. Для детей будет подготовлена игровая программа в ходе которой ребята отправятся в увлекательное приключение, в программе которого множество конкурсов и весёлых танцев.

8 июля 2018 года в Полысаевском городском округе состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.

Сквер молодоженов:

- 13.00 – 15:00 - городское торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. В этот замечательный день 2 пары молодоженов скрепят свои отношения семейными узами. Торжество продолжит концертная программа подготовленная творческими коллективами МБУК «ДК «Родина».

МБУК «ДК «Родина»:

- 20.00 – 22.00 - бесплатный показ серии короткометражный фильмов. Для всех желающий пройдет бесплатная демонстрация лучших короткометражных фильмов, снятых в России за последний год.

Приглашаем горожан и гостей города принять участие в праздничных мероприятиях.

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
03/07/2018
Культура
Полысаево
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus