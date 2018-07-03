Анонс мероприятий на праздничные выходные 7 и 8 июля 2018 года

7 июля в 12.00 на площади у МБУК «ДК «Родина» состоится детская игровая театрализованная программа с элементами фольклора «Там где цветет папоротник», посвященная празднованию Дня Ивана Купалы. Для детей будет подготовлена игровая программа в ходе которой ребята отправятся в увлекательное приключение, в программе которого множество конкурсов и весёлых танцев.

8 июля 2018 года в Полысаевском городском округе состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.

Сквер молодоженов:

- 13.00 – 15:00 - городское торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. В этот замечательный день 2 пары молодоженов скрепят свои отношения семейными узами. Торжество продолжит концертная программа подготовленная творческими коллективами МБУК «ДК «Родина».

МБУК «ДК «Родина»:

- 20.00 – 22.00 - бесплатный показ серии короткометражный фильмов. Для всех желающий пройдет бесплатная демонстрация лучших короткометражных фильмов, снятых в России за последний год.

Приглашаем горожан и гостей города принять участие в праздничных мероприятиях.