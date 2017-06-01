Анонс мероприятий учреждений культуры Полысаевского городского округа на 1 июня 2017 года, посвященных Международному Дню защиты детей

В городском парке имени И.И. Горовца:

10:00-10:45 – праздничная концертная программа Детского центра досуга и развития «Хахатун» «Страна Хахатуния».

11:00-12:00 – детская театрализованная программа «Необыкновенные приключения обыкновенных друзей».

Вместе с героями русских народных сказок и персонажами современных мультипликационных фильмов участники игровой программы отправятся в путешествие в сказочный мир полный приключений. Детей ожидают интересные конкурсы, эстафеты, победители получат сладкие призы.

12:00-12:30 - выступление духового оркестра «Мелодия».

12:30-14:30 - праздничный концерт с элементами театрализованной игровой программы «Мультконцерт». Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую Мир».

Свои творческие номера покажут детские коллективы МБУК ДК «Родина», так же во время программы будет объявлен конкурс рисунков на асфальте «Я рисую Мир», все желающие получат разноцветные мелки. По окончании мероприятия - подведение итогов и поощрение участников.

15:00-16:00 - парад колясок, велосипедов и креативно декорированных детских зонтиков «Беби Шик». Самые маленькие участники смогут продемонстрировать украшенные игрушечные коляски.

16.00-17.00 - детская «Мульт-дискотека».

Под самые зажигательные детские современные песни, маленькие жители города смогут научиться танцевать, а в этом им помогут сказочные герои. Аниматоры одетые в костюмы сказочных героев со сцены проведут мастер-класс по танцам.

17:00-19:00 - фестиваль красок Холли.

В образовательных учреждениях Полысаевского городского округа:

09:00-17:00 - в МБОУ «Школа №17» пройдет игровая программа «Мир детства».

В программе: загадки, игры – эстафеты, конкурс рисунков на асфальте. Победителей ждут призы.

11:00 – в Детской школе искусств № 54 состоится концерт детских коллективов для воспитанников дошкольных учреждений города.

11:00 – в библиотеке (филиал № 3) по улице Карбышева, 14пройдетигровая программа, приуроченная к Международному дню защиты детей «Мир детства».

12:00 – в МБОУ «Школа № 44» сотрудники городской библиотеки проведут игровую программу для детей «На солнечной поляне Лукоморья».

С 29 мая по 04 июня 2017 года в Сквере Памяти на площади перед ДК «Родина» по улице Мира, 6/1 пройдет открытый художественный пленер. Обучающиеся МБУ ДО «ДШИ №54» покажут всё таинство природы на холсте или бумаге.