Ансамбль казачьей песни «Чаровница» из Кузбасса стал победителем «Битвы хоров» - 2022

В III Межрегиональном культурно-образовательном фестивале-конкурсе, состоявшемся в городе Томске, принимали участие хоровые коллективы из десяти регионов Сибири, от Омска до Бурятии.

Кемеровскую область на фестивале-конкурсе представлял народный самодеятельный коллектив ансамбль казачьей песни «Чаровница» Тяжинского центра национальных культур. Артисты исполнили два конкурсных произведения: историческую песню «Гибель Ермака» и песню Дианы Черкашиной «Завещание казака».

По единогласному решению жюри ансамбль казачьей песни «Чаровница» был удостоен Гран-при фестиваля-конкурса «Битва хоров» - 2022.