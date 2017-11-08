Антикоррупционный телефон доверия продолжает работу

В рамках реализации мероприятий по противодействию коррупции в Отделении ПФР по Кемеровской области работает «телефон доверия», по которому граждане и юридические лица могут сообщать о фактах коррупционных проявлений, допущенных работниками организации.
По телефону (3842) 58-73-04 в рабочее время абсолютно анонимно можно рассказать о случаях использования сотрудниками Пенсионного фонда в корыстных целях своего служебного положения, склонения к совершению коррупционных правонарушений. Все обращения будут зарегистрированы, указанные в них факты подвергнутся тщательной проверке.
Напомним, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013г. № 568 на работников Пенсионного фонда России распространены ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Работникам запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждение от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги и иные вознаграждения). Работник обязан уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы, об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Все работники ПФР знают, что любое злоупотребление своими должностными обязанностями в корыстных целях недопустимо и наказуемо. Нетерпимое отношение к этому явлению в Пенсионном фонде Российской Федерации прививают будущим сотрудникам еще на этапе собеседования, когда знакомят их с антикоррупционным законодательством и мерами ответственности за противоправные действия.
С начала 2017 года сообщений о фактах коррупции в территориальных органах ПФР Кемеровской области не поступало.
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