Должностному лицу Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области уполномоченному рассматривать дела об административных правонарушениях поступило постановление о возбуждении дела об административном правонарушении заместителя прокурора города Топки.

Прокуратурой города Топки в отношении АО «Автодор» проведена проверка при проведении которой установлено, что юридическим лицом - АО «Автодор» допущены нарушения земельного законодательства Российской Федерации, выразившиеся в уничтожении плодородного слоя почвы на землях сельскохозяйственного назначения и перекрытия его смесью глины и плодородного слоя почвы на общей площади нарушенных земель 2250,0 кв.м, расположенных в КК 42:14:0113009 по адресу: Кемеровская область, Топкинский муниципальный район, в границах МО «Соломинское сельское поселение», а именно: юридическим лицом АО «Автодор» при проведении земляных работ, связанных с реконструкцией автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» плодородный слой снимался с нижележащими горизонтами (суглинком) вследствие чего уничтожался.

Постановлением заместителя начальника отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна от 06.06.2019 юридическое лицо - АО «Автодор» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 8.6. КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей. Постановление вступило в законную силу. Штраф оплачен.