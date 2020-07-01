Арт-пространство"Попкорн" открылось в Кемерово

Новое современное арт-пространство «Попкорн» начало работу 29 июня во дворе Дома актера в Кемерово в рамках всекузбасского проекта «Лето с доставкой на дом».

За строительный сезон в Кузбассе благоустроят около 100 общественных мест - площади, аллеи, парки, скверы, набережные, пешеходные зоны. В том числе, 58 пространств — по нацпроекту «Жилье и городская среда». На 9 общественных пространствах работы уже завершены, на остальных объектах благоустройство идет по графику.



Арт-пространство «Попкорн» во дворе Дома актера в Кемерово создали специалисты Дирекции инновационных творческих проектов Кузбасса. Здесь оформлена лаунж-зона под открытым небом, расположены мягкие кресла-мешки, подвесные кресла, в прохладные летние вечера будут работать уличные обогреватели.

На открытой площадке будут проводить праздники, квесты, флешмобы, игровые и познавательные программы, кинопоказы, караоке и другие активности. По понедельникам посетителями«Попкорна» станут воспитанники детских домов и интернатов, дети из малообеспеченных семей, по средам будут проводиться музыкальные тематические вечера для представителей старшего поколения.

В первый день работы арт-пространства праздник с анимационной и игровыми программами прошел для воспитанников кемеровской спортивной школы олимпийского резерва №2, а также для детей из соседних жилых домов.