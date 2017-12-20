Артем Сосновский: "Работаю на "скорой помощи", только не врачом, а электромонтёром"

Оперативно выездные бригады сформированы в каждом РЭСе производственного отделения кузбасского филиала "МРСК Сибири" . Чуть что случись с электрическими сетями, специалисты такой бригады спешат на помощь незамедлительно.

Электромонтер Трудармейского РЭС Артем Сосновский давно привык к динамичному образу жизни. Выехать среди ночи в соседний регион, чтобы помочь коллегам ликвидировать последствия урагана - для него не геройский поступок, а любимая работа. Про свою профессию, о которой с детства мечтал, Артем говорит так: "Не могу представит себя в офисе. Привык постоянно находиться в движении и знаю, что следующий день будет совсем не похож на предыдущий. Друзья говорят, живу, как на "пороховой бочке", а я отшучиваюсь: "Люблю разнообразие". Благодаря энергетике я до пенсии заряжен отменным здоровьем и отличным чувством юмора, которое иногда выручает даже в самых сложных ситуациях. Говорю, что работаю в "скорой помощи", только не врачом, а электромонтером. В вашем доме горит свет, значит, в этом есть и моя заслуга".

Рабочий день для специалиста оперативно-выездной бригады "скорой электрической помощи" может начаться в любое время дня и ночи и вылиться в неожиданную мини-командировку. В таком режиме электромонтер должен всегда держать руку на пульсе.

«Однажды уехал домой без телефона, оставил его в раздевалке, - рассказывает о своих рабочих буднях электромонтер. - Когда обнаружил, что в кармане не хватает сотового, сразу же вернулся. И не зря! Среди ночи меня разбудил телефонный звонок. Нужно было выезжать на подмогу на Алтай, восстанавливать электроснабжение в лесистой местности. Дело было ранней весной. Техника застревала в непроходимой грязи, и мы половину оборудования, которое могли взять, несли на себе. В общей сложности работали целые сутки: "зачищали" трассу линии после урагана и заново монтировали поврежденные провода. А когда восстановили электричество и отправились в родные края, в голове все время крутилась одна и та же мысль: "Хорошо, что за телефоном вернулся". С тех пор сотовый беру с собой даже в баню. А на шутки друзей отвечаю серьезно и невозмутимо: "Такая работа!".