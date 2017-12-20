Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Артем Сосновский: "Работаю на "скорой помощи", только не врачом, а электромонтёром"

Оперативно выездные бригады сформированы в каждом РЭСе производственного отделения кузбасского филиала "МРСК Сибири" . Чуть что случись с электрическими сетями, специалисты такой бригады спешат на помощь незамедлительно.

 Электромонтер Трудармейского РЭС Артем Сосновский давно привык к динамичному образу жизни. Выехать среди ночи в соседний регион, чтобы помочь коллегам ликвидировать последствия урагана - для него не геройский поступок, а любимая работа. Про свою профессию, о которой с детства мечтал, Артем говорит так: "Не могу представит себя в офисе. Привык постоянно находиться в движении и знаю, что следующий день будет совсем не похож на предыдущий. Друзья говорят, живу, как на "пороховой бочке", а я отшучиваюсь: "Люблю разнообразие". Благодаря энергетике я до пенсии заряжен отменным здоровьем и отличным чувством юмора, которое иногда выручает даже в самых сложных ситуациях. Говорю, что работаю в "скорой помощи", только не врачом, а электромонтером. В вашем доме горит свет, значит, в этом есть и моя заслуга".

  Рабочий день для специалиста оперативно-выездной бригады "скорой электрической помощи" может начаться в любое время дня и ночи и вылиться в неожиданную мини-командировку. В таком режиме электромонтер должен всегда держать руку на пульсе.  

«Однажды уехал домой без телефона, оставил его в раздевалке, - рассказывает о своих рабочих буднях электромонтер. - Когда обнаружил, что в кармане не хватает сотового, сразу же вернулся. И не зря! Среди ночи меня разбудил телефонный звонок. Нужно было выезжать на подмогу на Алтай, восстанавливать электроснабжение в лесистой местности. Дело было ранней весной. Техника застревала в непроходимой грязи, и мы половину оборудования, которое могли взять, несли на себе. В общей сложности работали целые сутки: "зачищали" трассу линии после урагана и заново монтировали поврежденные провода. А когда восстановили электричество и отправились в родные края, в голове все время крутилась одна и та же мысль: "Хорошо, что за телефоном вернулся".  С тех пор сотовый беру с собой даже в баню. А на шутки друзей отвечаю серьезно и невозмутимо: "Такая работа!".

Общество
kuzbassnews.ru
20/12/2017
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке перекрыли дорогу из-за ремонта водовода
Ремонт планировали завершить в 20:00. Авария на водоводе произошла в 8:34, водой залило проезжую...
Пьяный житель Кузбасса едва не замерз на крыльце магазина
В Киселевске сотрудники Росгвардии спасли местного жителя, который едва не замерз на крыльце...
Бывшего замглавы Кемерова подозревают в получении взятки
В Кузбассе возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Кемерова, начальника...
Кемеровчане смогут оплачивать проезд банковскими картами и телефонами
Жители Кемерова смогут оплачивать проезд в общественном транспорте при помощи банковских карт и...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus