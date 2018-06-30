Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Артисты Тяжинского народного театра «Лица» побывали на Всероссийском фестивале любительских театров «Успех»

XVIII Всероссийский фестиваль любительских театров «Успех» в селе Щелыково Костромской области был организован Министерством культуры Российской Федерации, Государственным Российским Домом народного творчества, Костромским областным Домом народного творчества, Государственным мемориальным и природным музеем-заповедником Александра Николаевича Островского «Щелыково» Костромской области.
В фестивале приняли участие лучшие любительские театральные коллективы России – из Удмуртии, Красноярского и Хабаровского краев, Кемеровской, Свердловской, Нижегородской, Костромской, Владимирской, Саратовской, Ярославской областей, городов Владимира и Ярославля.
Кузбасс представлял народный самодеятельный коллектив театр «Лица» Тяжинского районного Дома культуры «Юбилейный». После отборочного тура в финал фестиваля прошел спектакль «Чудики» по рассказам Василия Шукшина.
По итогам фестиваля спектакль награжден Дипломом 2 степени, специальным Дипломом фестиваля в номинации «Лучшее декоративно-художественное оформление спектакля». Дипломов «Лучшая роль фестиваля» удостоены участники коллектива Дмитрий Михайлович Тарасенко и Владимир Семенович Фрибус.
Для каждого из любительских театров этот уникальный по атмосфере и содержанию театральный форум становится незабываемым событием в жизни и творчестве. Здесь всем, известным и начинающим – одинаково рады.
Режиссер Тяжинского народного театра «Лица» Марина Георгиевна Чипилева отметила, что фестиваль «Успех», это не только показ лучших спектаклей прошедшего сезона, но и творческая лаборатория: «Характерно, что учебный момент при этом занимает ведущее место. На фестиваль были приглашены педагоги лучших театральных школ страны. С их участием проводились творческие лаборатории, мастер-классы, профессиональные разборы спектаклей. Вообще на «Успехе» царила атмосфера духовного единства режиссеров, самодеятельных актеров и зрителей».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/06/2018
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus