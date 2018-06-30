Артисты Тяжинского народного театра «Лица» побывали на Всероссийском фестивале любительских театров «Успех»

XVIII Всероссийский фестиваль любительских театров «Успех» в селе Щелыково Костромской области был организован Министерством культуры Российской Федерации, Государственным Российским Домом народного творчества, Костромским областным Домом народного творчества, Государственным мемориальным и природным музеем-заповедником Александра Николаевича Островского «Щелыково» Костромской области.

В фестивале приняли участие лучшие любительские театральные коллективы России – из Удмуртии, Красноярского и Хабаровского краев, Кемеровской, Свердловской, Нижегородской, Костромской, Владимирской, Саратовской, Ярославской областей, городов Владимира и Ярославля.

Кузбасс представлял народный самодеятельный коллектив театр «Лица» Тяжинского районного Дома культуры «Юбилейный». После отборочного тура в финал фестиваля прошел спектакль «Чудики» по рассказам Василия Шукшина.

По итогам фестиваля спектакль награжден Дипломом 2 степени, специальным Дипломом фестиваля в номинации «Лучшее декоративно-художественное оформление спектакля». Дипломов «Лучшая роль фестиваля» удостоены участники коллектива Дмитрий Михайлович Тарасенко и Владимир Семенович Фрибус.

Для каждого из любительских театров этот уникальный по атмосфере и содержанию театральный форум становится незабываемым событием в жизни и творчестве. Здесь всем, известным и начинающим – одинаково рады.

Режиссер Тяжинского народного театра «Лица» Марина Георгиевна Чипилева отметила, что фестиваль «Успех», это не только показ лучших спектаклей прошедшего сезона, но и творческая лаборатория: «Характерно, что учебный момент при этом занимает ведущее место. На фестиваль были приглашены педагоги лучших театральных школ страны. С их участием проводились творческие лаборатории, мастер-классы, профессиональные разборы спектаклей. Вообще на «Успехе» царила атмосфера духовного единства режиссеров, самодеятельных актеров и зрителей».