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Автомобилисты «Южного Кузбасса» провели экскурсию для школьников

Томусинское автотранспортное управление компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») посетили с экскурсией ученики междуреченской школы №4.

Девятиклассникам предложили сесть в кабину тренажера вождения автосамосвалов «БелАЗ» и виртуально управлять машинами грузоподъемностью 130 и 220 тонн в условиях, максимально приближенных к реальным. Ребята «прокатились» по технологическим дорогам в светлое и темное время суток, получили реальные ощущения поворотов, спусков и подъемов благодаря динамической платформе тренажера.

Далее школьники посетили бокс, где ремонтируют карьерные самосвалы. Здесь они смогли воочию увидеть большегрузы, понаблюдать за процессом их технического обслуживания, спросить водителей и специалистов авторемонтных мастерских об особенностях управления, эксплуатации и ремонта БелАЗов, а также сделать фотографии на память.

«Мы регулярно проводим экскурсии на наши разрезы, обогатительные фабрики и автопредприятия для старшеклассников. Такие мероприятия – отличная возможность познакомиться с различными профессиями, востребованными в угольной промышленности, чтобы выбрать подходящий для себя карьерный путь», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

 

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kuzbassnews.ru
29/11/2019
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