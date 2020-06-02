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Автопарк скорой медицинской помощи Новокузнецка обновлен на 100%

В Новокузнецк поступили 39 новых автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе два реанимобиля с полным комплектом необходимого оборудования. Это позволило полностью обновить автопарк службы скорой помощи в южной столице Кузбасса, бригады скорой медицинской помощи теперь будут работать только на новых машинах.

«Кузбассу удалось попасть в список участников пилотного проекта, хотя в отборе участвовали 75 регионов, конкурс был высокий. Все 39 автомобилей направлены в Новокузнецк. Это осознанное решение. Новокузнецкая станция скорой медицинской помощи обслуживает 400-450 вызовов в сутки. Это высокая нагрузка. При этом бригады работали на сильно изношенных машинах, большинству из них было больше 10 лет» — сказал Сергей Цивилев.

Новые машины созданы на базе автомобиля «Газель» с высокой проходимостью, оснащены кондиционерами для водителей и медицинской бригады, готовы к работе в суровых зимних условиях.

Автомобили предоставлены в рамках контракта компанией «РТ- Скорая помощь». Кузбасс вошел в число пилотных регионов – участников проекта по обновлению автопарка скорой помощи за счет привлечения частных инвестиций. Это совместный проект Госкорпорации «Ростех», АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» и руководителей регионов. Частные инвестиции на приобретение новых автомобилей для Новокузнецка превысили 120 млн рублей. Срок контракта составит 5 лет.

Здоровье
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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
02/06/2020
Здоровье
Общество
Топ
Новокузнецк
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