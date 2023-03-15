Автопарк «Южного Кузбасса» пополнился новыми БелАЗами

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел») приобрела партию карьерных самосвалов различной модификации. Две единицы новой техники уже вышли на линию, другие находятся в процессе монтажа. Благодаря новой технике компания планирует нарастить объемы вскрыши и добычи.

С начала года автопарк «Южного Кузбасса» пополнился четырьмя новыми БелАЗами. Сборка карьерных самосвалов идет на площадках ремонтного участка «Сибиргинский». После монтажа большегрузы расформировывают по подразделениям компании.

Два БелАЗа грузоподъемностью 130 тонн уже вышли на линию, к монтажу готовится прибывший БелАЗ аналогичной грузоподъемностью. На открытой монтажной площадке «Сибиргинского» заканчивается сборка 220-тонного самосвала.

Новая техника оснащена надежными двигателями с электронной системой управления, централизованной системой смазки и подогревателем охлаждающей жидкости для бесперебойной работы в зимний период. Комфортная кабина с хорошей герметизацией, низким уровнем шума и вибрации. Современная система видеонаблюдения и пожаротушения обеспечивают безопасность автомобиля и водителя. Учет производственных процессов ведется с помощью единой в компании системы онлайн-диспетчеризации.

«В 2022 году наш автопарк пополнили 20 карьерных самосвалов. В этом году работа по обновлению техники продолжается. Новые автомобили подразумевают новые рабочие места. С радостью примем в наш дружный коллектив опытных водителей», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"