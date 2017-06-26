Бал выпускников в Тяжине

В поселке Тяжинский прошел районный бал выпускников.

С успешным окончанием школы ребят поздравили глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин и председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин.

В общеобразовательных организациях района аттестаты о среднем образовании вручили 78 выпускникам. В этом году с золотой медалью «За особые успехи в учении» школу окончили 10 выпускников, четыре выпускника окончили обучение в школе с серебряной медалью «За особые успехи в учении».

Медалисты ярко проявили себя во время обучения в школах района. Учащаяся Тяжинской средней школы № 1 Дарья Боярская с первого класса учится только на «отлично» и все годы получала Губернаторскую премию за отличные успехи в обучении. Обучается в детской художественной школе №13. Ее работы опубликованы на сайте Академии развития творчества «АТР-талант».

Учащаяся Тяжинской средней школы № 1 Карина Манзюк, одаренная личность не только в учебном труде, но и в художественном творчестве. За большие успехи в творчестве в 2016 году была награждена сертификатом на поездку в лагерь «Восток».

Учащаяся Тяжинской средней школы № 1 Светлана Шалева, увлеченная, творческая и добросовестная ученица, имеющая богатый творческий потенциал и активную жизненную позицию. Решением администрации школы и ученического комитета ей присуждалось звание «Ученик года» в 2015, 2016 и 2017 годах.

Учащаяся Тяжинской средней школы № 2 Юлия Шарычева среди одноклассников и старших пользуется безграничным уважением. Признанный лидер, умеющий пойти на компромисс в конфликтных ситуациях.

Учащаяся Тяжинской средней школы № 2 Александра Штонденко, активная участница и победитель районных олимпиад по математике и физике. Общительна, доброжелательна, приветлива, очень коммуникабельна.

Учащийся Тяжинской средней школы № 3 Константин Федоров, любознателен, трудолюбив, занимается спортом, активно участвует в конкурсном движении. Посещает секции по футболу, баскетболу, каратэ в спортивном комплексе «Юность». Имеет награды за достижения в спорте.

Учащаяся Листвянской средней школы Анастасия Сазыкина, за годы обучения показывала только отличные знания по всем предметам. С отличием закончила Детскую школу искусств № 31.Член сборной команды школы по волейболу.

Учащаяся Ступишинской средней школы имени Героя Российской Федерации Станислава Николаевича Морозова Марина Горохова, заводила и организатор многих интересных дел в школе. Пишет стихи. Литературные работы Марины публикуются в районной газете «Призыв», ее стихи вошли в сборник «Молодой Кузбасс поэтический», который был создан при поддержке РГТУ имени Плеханова.

Учащаяся Тяжинской средней школы № 1 Юлия Кузнецова, творческая личность. Успешно окончила Детскую школу искусств № 31 по классу фортепиано. Имеет награды за участие в концертной деятельности района. Ее учебный труд был отмечен путевкой в Грецию.

Учащийся Тяжинской средней школы № 3 Александр Воронцов, активный участник олимпиад различного уровня. Во Всероссийской дистанционной олимпиаде международного СМИ «Росмедал» города Красноярска по информатике в 2017 году занял первое место в России.

Учащаяся Итатской средней школы Анастасия Фролова, обладает хорошей памятью, широким кругозором, неординарным мышлением. Входит в состав совета старшеклассников школы, активная участница волонтерского движения.

Учащаяся Итатской средней школы Дарья Костромина, на протяжении всех лет обучения принимает успешное участие в школьном, муниципальном, региональном турах Всероссийской олимпиады школьников, практически по всем предметам. Увлекается пением, чтением стихов Анны Ахматовой.

Самодеятельные артисты и работники культуры подготовили для ребят музыкальные подарки. Сами выпускники выступили с танцевальными номерами.