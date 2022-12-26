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Банк Уралсиб принял участие в благотворительной акции администрации Осинников

Банк Уралсиб принял участие в ежегодной благотворительной акции Администрации Осинниковского городского округа Кемеровской области, выделив средства на приобретение новогодних подарков для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Сотрудники Дополнительного офиса «Осинниковский» сформировали 60 новогодних подарочных сладких наборов. Управляющий дополнительным офисом Юлия Шпедт передала подарки Уралсиба представителю Центра социальной помощи семьи и детям из многодетных семей г. Осинники.

Банк Уралсиб уже 30 лет работает в Кузбассе, он хорошо знаком жителям региона и бизнесу. Сегодня 11 офисов банка функционируют во многих городах Кузбасса: Кемерове, Новокузнецке Междуреченске, Прокопьевске, Калтане, Киселевске, Юрге, Осинниках и Белово. Каждый день банк обслуживает сотни клиентов, предлагает широкую линейку финансовых продуктов и услуг. Все эти годы Уралсиб также реализует различные проекты и инициативы в регионе.

«Акция по приобретению новогодних подарков для детей из многодетных и малообеспеченных семей в Осинниках проходит каждый год, Банк Уралсиб присоединился к ней впервые. Мы считаем, что каждый ребенок должен почувствовать ощущение праздника. Такие акции могут стать доброй традицией нашего банка», – отметила территориальный директор Кемеровской территориальной дирекции Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Оксана Дудина.

 

 

Фото: банк Урасиб

Общество
Экономика
Осинники
kuzbassnews.ru
26/12/2022
Общество
Экономика
Осинники

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